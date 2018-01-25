عبد الله بن زايد يبحث مع بوغدانوف تعزيز العلاقات الإماراتية-الروسية

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان لدى استقباله بوغدانوف

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، سعادة ميخائيل بوغدانوف مبعوث رئيس روسيا الاتحادية الخاص بالشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الذي يزور البلاد حالياً.



ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بزيارة مبعوث الرئيس الروسي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية، وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاستثمارية.



وتبادل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومبعوث الرئيس الروسي، وجهات النظر حول المستجدات في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.