سفير الدولة يبحث إطلاق مساهمات إماراتية في المجتمع الهندي

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى الهند في مكتبه، راجان بهادور المدير والرئيس التنفيذي لمنظمة "كير إنديا"، التي تهدف إلى تمكين النساء والفتيات في المجتمعات الفقيرة والمهمشة، من أجل تحسين مستوى حياتهن .

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر حول المشاكل التي تواجهها النساء والفتيات، وسبل تقديم المساعدة في الوقت المناسب من أجل الارتقاء بمعيشتهن، علاوة على التعاون في إطلاق مساهمات إيجابية في المجتمع الهندي .

واطلع سعادة السفير البنا على أنشطة المنظمة التي تعمل في الهند منذ أكثر من 65 عاماً، وتركز بشكل أساسي على تخفيف وطأة الفقر والتنمية الاجتماعية، من خلال برامج شاملة في مجالات الصحة والتعليم وسبل المعيشة والتأهب للكوارث والاستجابة لها.

وأكد سعادة السفير البنا، أن دولة الإمارات تحتفل هذا العام 2018 بعام زايد، والذي يتزامن مع ذكرى مرور مئة عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث لن يقتصر العام على تسليط الضوء على مناقب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومآثره وأبرز إنجازاته، محلياً وإقليمياً وعالمياً، بل سيكون أيضاً عام الخير والعطاء لغرس قيمه في المجتمع.