سفير الدولة يبحث تعزيز العلاقات مع الهند

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، مع مردول كومار الوكيل المساعد لشؤون الخليج في وزارة الخارجية الهندية .

وبحث الجانبان خلال اللقاء، القضايا الثنائية الهامة، وأشادا بالخطوات المستمرة التي تم اتخاذها لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأكد الجانبان، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، تتجه إلى تحقيق مزيد من النمو، حيث إن ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي سيقوم بزيارته الرسمية الثانية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشهر المقبل .

وأجرى الجانبان تقييماً شاملاً لتنفيذ القرارات الناجمة عن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، كما ناقشا بالتفصيل الزيارة المقبلة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الهندي إلى دولة الإمارات في شهر فبراير المقبل، لحضور فعاليات القمة العالمية للحكومات، ما سيعزز العلاقات المشتركة بين البلدين.