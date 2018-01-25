سلطان بن زايد يتوّج الفائزين باليوم الخامس في المهرجان التراثي بسويحان

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات، فعاليات اليوم الخامس من مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018، المقام في مدينة سويحان، وتستمر فعالياته حتى الثالث من فبراير المقبل، وتوج الفائزين بفعاليات اليوم، كما التقى عدداً من مشاهير ونجوم التواصل الاجتماعي الذين حضروا لمتابعة وتغطية فعاليات المهرجان.

وتفقد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في ساعة مبكرة من صباح الخميس، فعاليات المهرجان الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد، واستهل سموه جولته بزيارة ميدان "مسابقة المحالب "، ووقف على الإجراءات المتبعة في عملية تسجيل الحلال والفرز وآلية التحكيم، ثم انتقل سموه إلى ساحة المزاينة والشبوك اطمأن خلالها على عملية استقبال ودخول وتسجيل الإبل المشاركة في مزاينة اليوم الخامس.

والتقى سموه في المجلس التراثي، بعدد من ملاك الإبل المشاركين في مزاينة الإبل الأصايل وأعضاء اللجان وعدد من الشعراء والمواطنين الذين قدموا للسلام على سموه، واستمع إلى عدد من القصائد التي ألقيت بين يديه تناولت موضوعات تتصل بالوطن والقيادة الرشيدة وتحدثت عن الإبل والتراث الإماراتي العريق، كما تجاذب سموه مع ضيوف المجلس الحديث حول التراث والمهرجان وسير عمله ووجه اللجان بتوفير كل أساليب الدعم والراحة للمشاركين والزوار، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم بما يضمن مشاركة فاعلة وزيارة مفيدة للجميع.

واستقبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان في قصر سموه في ناهل بمدينة سويحان عدداً من مشاهير ونجوم التواصل الاجتماعي الذين حضروا لمتابعة وتغطية فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2018.

وتوج سمو الشيخ سلطان بن زايد بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان في المنصة الرئيسة بساحة المزاينة الفائزين بأشواط مزاينة الإبل الأصايل في يومها الخامس والتي تم تخصيصها اليوم لفئة "إيذاع بكار" ضمن أربعة أشواط هي: الشوط المفتوح الذهبي شوط الجماعة الفضي شوط الجماعة الذهبي وشوط التلاد.