زار مجلس العزاء بالحويلات في رأس الخيمة

نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد الدهماني

  • الخميس 25, يناير 2018 في 9:09 م
  • معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال أدائه واجب العزاء لأسرة الشهيد الدهماني
    معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال أدائه واجب العزاء لأسرة الشهيد الدهماني
أدى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد عبد الله أحمد الدهماني، خلال زيارة معاليه، مجلس العزاء في منطقة الحويلات بإمارة رأس الخيمة.

الشارقة 24 – وام:

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد عبد الله أحمد الدهماني أحد جنودنا البواسل المشاركين ضمن عملية "إعادة الأمل"، مع قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، للوقوف مع الشرعية في اليمن، والذي استشهد خلال أدائه لواجبه الوطني. 

وأعرب معاليه خلال زيارته مجلس العزاء، في منطقه الحويلات بإمارة رأس الخيمة، عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.