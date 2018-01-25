السفير اليمني ونائبه يعزيان في الشهيد عبد الله الدهماني

الشارقة 24 – وام:

قدم سعادة فهد سعيد المنهالي سفير الجمهورية اليمنية لدى الدولة، يرافقه نائبه سلطان الباكري واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في عملية "إعادة الأمل" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب السفير ونائبه خلال زيارتهما مجلس العزاء بمنطقة الحويلات في رأس الخيمة عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الشهيد البطل.

داعين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.