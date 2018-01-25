حاكم رأس الخيمة يبحث تعزيز التعاون مع رئيس إقليم زنجبار

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم الخميس، الدكتور علي محمد شين رئيس إقليم زنجبار في جمهورية تنزانيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بضيف البلاد والوفد المرافق له وتبادل سموه معه الأحاديث الودية في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سموه معه توطيد علاقات التعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية وغيرها وبناء شركات واستثمارات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

من جانبه، أعرب الدكتور علي محمد شين عن بالغ شكره وعظيم امتنانه وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حسن الاستقبال والضيافة، مشيداً بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء تكريماً لضيف البلاد والوفد المرافق له.

حضر اللقاء والمأدبة، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز"، والشيخ عبد الله بن حميد بن عبد الله القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء ومدراء الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة.