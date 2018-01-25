"التربية" تشارك في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم ببريطانيا

الشارقة 24 – وام:

تشارك دولة الإمارات في معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم "BETT" الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن، ويستمر حتى بعد غد السبت، ويسلط الضوء على آفاق ومستقبل وأهمية الابتكار وتكنلوجيا التعليم وتطبيقاته الحديثة.

ويرأس وفد الدولة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم.

ويضم الوفد سعادة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة، وسعادة مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام.

تسعى وزارة التربية إلى التعريف بنموذج المدرسة الإماراتية والجهود القائمة حالياً لتطوير التعليم وما وصلت إليه من قفزات استثنائية، فضلاً عن إتاحة المجال أمام تحقيق شراكات تعليمية جديدة.

وقال معالي حسين الحمادي، إن معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم "BETT" يعد تظاهرة تعليمية مهمة على الساحة العالمية نسعى إلى استثمارها بالشكل الأمثل من خلال التفاعل مع أحداثها وتوثيق صلة الميدان التربوي بأفضل الممارسات والأدوات التعليمية الحديثة والاحتكاك بخبرات التعليم.

وأكد أن التعليم وأدواته في تطور مستمر وهو ما يتعين علينا العمل على مواكبة احتياجات التعليم لدينا والتطوير المستمر الذي يتماشى مع أفضل النظم العالمية، لافتاً إلى أن التعليم أولوية في رؤية الدولة وتطلعات القيادة الرشيدة وأن مثل هذه المؤتمرات والمعارض تسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتطوير التعليم وربط منتسبي الوزارة من قيادات وتربويين بالمستجدات الحاصلة على مستوى التعليم.