محمد الشرقي يستقبل أعضاء "الفجيرة للشباب"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، شددت على أن تصب أهداف خطط عمل مجلس الفجيرة للشباب ومبادراته في خدمة استراتيجية العمل التي تنتهجها دولة الإمارات في مختلف المجالات وتدعم الغاية التي أقيم من أجلها المجلس وتسهم في تكريس تجربته.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالديوان الأميري، الخميس، أعضاء مجلس الفجيرة للشباب حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول خطط عمل مجلس الفجيرة للشباب في دورته الحالية.

واطلع سموه على المبادرات الرئيسية للمجلس التي تستهدف استقطاب الشباب من مختلف مناطق الفجيرة للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع العمل الشبابي، وإثراء دور الحركة الشبابية في مختلف القطاعات الهامة في الفجيرة.