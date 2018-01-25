"الهلال" تقدم مساعدات عاجلة للمتأثرين من إعصار موريشيوس

الشارقة 24 – وام:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر تقدم الهيئة مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الإعصار الذي ضرب موريشيوس مؤخراً.

وشرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة ووضعت خطة للإغاثة الطارئة، تقدم من خلالها الاحتياجات الإنسانية الضرورية للأسر التي تأثرت بالكارثة وتواجه ظروفاً إنسانية صعبة حالياً.

ويغادر الدولة غداً متوجهاً إلى موريشيوس وفد من الهيئة لقيادة عمليات الهيئة الإغاثية ميدانياً، والإشراف على إيصال المساعدات للمتضررين، وتفقد أوضاعهم ودراسة احتياجاتهم المستقبلية من خلال اجراء التقييم الميداني لحجم الكارثة وتأثيرها على خدمات البنية التحتية.