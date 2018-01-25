وفد من وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبد الله الدهماني

الشارقة 24 – وام:

قدم وفد من وزارة الدفاع برئاسة سعادة اللواء عبيد راشد الحصان الشامسي رئيس الإدارة التنفيذية للتحليل الاستراتيجي، يرافقه عدد من كبار ضباط الوزارة واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في "إعادة الأمل" للتحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.

وأعرب الوفد، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحويلات في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.