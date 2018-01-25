"الطوارئ والأزمات" تنظم مبادرات وأنشطة احتفاءً بـ"عام زايد"

الشارقة 24 – وام:

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتزامن مع تخصيص عام 2018 "عام زايد"، احتفاءً بمرور 100 عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، جلسة عصف ذهني لصياغة المبادرات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا العام والتي تبرز دور هذه الشخصية الاستثنائية والمتميزة وتسليط الضوء على إنجازاته العالمية والمحلية وحبه لشعبه ووطنه والأعمال الإنسانية الخالدة والشاهدة في كل بقعة حول العالم حملت بها اسم زايد الذي يمثل عنواناً للخير والمحبة يفخر به كل من يعيش على أرض هذه الدولة.

وشارك سعادة الدكتور جمال محمد الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسعادة سيف محمد ارحمه الشامسي نائب المدير العام موظفي إدارات الهيئة في المناقشات وتبادل الأفكار حول المبادرات التي سيتم إطلاقها بهذه المناسبة والخطط الموضوعة لتنفيذها والتي تستهدف جميع الشرائح وتعكس ما بنته شخصية الشيخ زايد العظيمة والغالية على قلوبنا استكمالا لمسيرته الخالدة المليئة بالتميز والعطاء.

وأشاد مدير عام الهيئة بما قدمه الموظفون من أفكار ومبادرات من شأنها أن تساهم في إبراز العديد من المشاريع الفعالة التي تساهم في تعزيز المكانة المرموقة التي يحظى بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في قلوب أبناء الوطن.