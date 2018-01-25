"أم الإمارات" تعرب عن تعازيها لفقدان الأطفال السبعة من أسرة الصريدي

الشارقة 24 - وام:

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عن أسفها العميق لفقدان الأطفال السبعة من أبناء أسرة الصريدي في منطقة رول ضدنا بإمارة الفجيرة، نتيجة الحريق الذي شب في منزلهم.

وقالت سموها إنها تألمت كثيراً لفقدان هؤلاء الأطفال الذين انتقلت أرواحهم إلى بارئها، معربة عن تعازيها الحارة لأسرة الأطفال المتوفين، داعية الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأشادت سمو الشيخة فاطمة بحرص القيادة الرشيدة للدولة على حماية الأطفال في منازلهم وتوفير كل وسائل الحماية لهم، مثمنة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بشأن الإسراع في ربط البيوت والفلل السكنية بنظام الإنذار المبكر وغرف العمليات في إدارات الدفاع المدني.

كما أشادت سموها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم كامل الرعاية والدعم للأم المفجوعة ولذوي أسرة الصريدي ومتابعة كافة شؤونهم.

ودعت سمو أم الإمارات الأمهات في جميع أنحاء الدولة إلى الاستفادة من هذه الإجراءات ومن البرامج والمبادرات التي يطلقها الاتحاد النسائي العام لتوعيتهن بضرورة الحفاظ على سلامة المنزل وكيفية تجنب حوادث الحريق التي تهدد الأسر الأمنة في بيوتها.

وأشارت سموها إلى مبادرة السلامة المنزلية التي أطلقها الاتحاد النسائي منتصف العام الماضي تحت شعار "بيوت آمنة"، في إطار سعي الاتحاد إلى توصيل المعرفة للمرأة أينما كانت وبناء قدراتها لتكون عنصراً فاعلاً في المجتمع والحفاظ على سلامة منزلها وذلك إيماناً بأن الحفاظ على السلامة والأمان في المنزل أمر في غاية الأهمية، فالحوادث المنزلية تشكل خطورة كبيرة على حياة أفراد الأسرة ولاسيما الأطفال الذين يعدون عماد المستقبل.

وطالبت سموها الأمهات بالحرص على حضور ورشات العمل الخاصة بهذه المبادرة بهدف التثقيف بكيفية مواجهة مثل هذه الحوادث المؤلمة، والحرص على عدم تكرارها ووضع وسائل الأمان الكافية لمنع وقوع الحوادث المنزلية خاصة الحرائق منها.