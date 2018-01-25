طقس الإمارات... رطب ليلاً مع تشكل الضباب على مناطق متفرقة

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة من اليوم الخميس إلى السبت المقبل غائماً جزئياً إلى صحو وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف ورطباً ليلاً وصباحاً مع فرص تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والشمالية بينما تزداد كميات السحب ليل السبت على الجزر والسواحل.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س وتنشط الرياح الشمالية الغربية آخر ليل السبت على أقصى غرب الدولة والتي قد تكون محملة ببعض الغبار وسرعتها 25 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

ويكون البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي يضطرب تدريجياً آخر ليل السبت في أقصى الغرب وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يومي الأحد والإثنين المقبلين مع فرصة ضعيفة لسقوط بعض الأمطار الخفيفة على أقصى شمال الدولة ويصبح الطقس غائماً جزئياً ومغبراً بوجه عام ورطباً في الصباح مع احتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية وتزداد كميات السحب على المناطق الشمالية وتمتد الرياح الشمالية الغربية تدريجيا على أغلب مناطق الدولة وتكون نشطة ومثيرة للغبار والأتربة وقوية أحياناً على البحر سرعتها من 25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/ س على البحر الذي يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان يصبح مضطرباً بعد الظهر.