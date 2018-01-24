منصور بن زايد يبحث التعاون مع زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، اليوم في قصر الرئاسة، الآغا خان الرابع، زعيم الطائفة الإسماعيلية في العالم الذي يزور الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون في مجالات العمل الخيري والإنساني، واستعراض المشاريع التنموية الخيرية التي تقوم بها مؤسسة أغا خان للتنمية، وجهودها في خدمة الأوضاع الإنسانية في العديد من الدول الفقيرة، للارتقاء بجودة الحياة في هذه المجتمعات.

وأقام سمو الشيخ منصور بن زايد مأدبة غداء في قصر الرئاسة على شرف الضيف، حضره معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة.