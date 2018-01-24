قائد عام شرطة الفجيرة يقدم واجب العزاء في الشهيد عبد الله الدهماني

الشارقة 24 – وام:

قدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، قائد عام شرطة الفجيرة واجب العزاء لأسرة شهيد الوطن العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني الذي استشهد خلال أدائه الواجب الوطني في عملية “إعادة الأمل"، ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وعبر قائد عام شرطة الفجيرة خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحويلات برأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ذويه الصبر والسلوان.

رافق اللواء الكعبي كل من العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب قائد عام شرطة الفجيرة، والعميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سعيد محمد أحمد الحلو نائب مدير عام العمليات الشرطية، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد من الضباط.