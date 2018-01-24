سفير الإمارات في أثينا يقدم أوراق اعتماده للرئيس اليوناني

الشارقة 24 – وام:

في القصر الرئاسي بالعاصمة أثينا، تسلم الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، أوراق اعتماد سعادة محمد مير عبد الله يوسف الرئيسي، سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليونان.

ونقل سعادة السفير خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الرئيس اليوناني وتمنياتهم له والشعب اليوناني مزيداً من التقدم والازدهار.

ونوه بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مؤكداً أنه سيذل كل ما بوسعه لمواصلة تعزيزها في المجالات كافة بما فيها السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه، حمل الرئيس اليوناني سفير الدولة، تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى شعب دولة الإمارات وتمنياته لها بمزيد من التقدم والازدهار.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله الجديد والعمل على دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اليونانية.