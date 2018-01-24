بلحيف النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة زايد للإسكان الأول

الشارقة 24:

أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" العام 2018 "عام زايد" مناسبة وطنية ستشكل دافعاً لأبناء الإمارات للسير على نهج القائد المؤسس والد الأمّة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في البذل والعطاء وإسعاد المواطنين والنهوض بدولتنا لتبقى في مصاف أرقى وأكبر الدول في العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الأول في "عام زايد" والذي عقد بمشروع حي أم القيوين السكني والذي شهد مجموعة من الموضوعات والتوصيات بشأن تعديل الضوابط وإضافة التعديلات على لائحة البرنامج في خطوة هدفها تحقيق الاستقرار السكني والسعادة للمواطنين في عام زايد وتحقيقاً لاستراتيجية البرنامج ورؤيته المتمثلة في توفير المسكن العصري والمستدام.

وفي إطار مراعاة الأسر المواطنة وتوفير المسكن المناسب للأسر المستحقة بما يلبي احتياجاتها السكنية، اطلع المجلس على مذكرة بشأن إمكانية تعديل قرارات الدعم السكني من حيث مبلغ الدعم السكني والغرض منه وتحويل الدعم المالي إلى مسكن ضمن حي سكني أو إنشاء مسكن.

كما ناقش المجلس في اجتماعه الأول مذكرة اعتماد إعادة هيكلة الإطار العام للحوكمة المؤسسية في البرنامج بهدف تطوير النظام المؤسسي للرقابة تحدد فيه المسؤوليات والحقوق مما يدعم العدالة والشفافية والمسائلة المؤسسية ويعزز القيم النبيلة في بيئة العمل إلى جانب مناقشة مذكرة بتعيين مدقق الحسابات الخارجي.

وجاءت هذه التوصيات في "عام زايد" ترسيخاً للمبادئ التي غرسها المؤسس في توفير الظروف الملاءمة لنشأة أفراد المجتمع الإماراتي في بيئة أسرية سليمة ومتماسكة وتعزيز التلاحم المجتمعي والاستقرار الاجتماعي وتمكين الأسرة المواطنة ودعم التركيبة السكانية.