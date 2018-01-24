نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن عبد الله الدهماني

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء في شهيد الوطن العريف أول عبد الله محمد الدهماني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في "إعادة الأمل" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحويلات بإمارة رأس الخيمة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.