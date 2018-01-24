سفارة الدولة في أستانا تنظم دورات تعليمية لطلاب المدارس

الشارقة 24 – وام:





أقامت سفارة الدولة في أستانا عدداً من الدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة للفئات المحتاجة من الأيتام والفقراء والمساكين في كازاخستان.

شملت الدورات، الخياطة واللغات وأساسيات الحاسوب والمراسلات باللغة الكازاخستانية وتعليم الطبخ، وأقيمت في عدة مناطق كازاخستان بالتعاون مع الجهات الحكومية والخيرية وحظيت بإقبال لافت.

وعبر المشاركون بالدورات عن خالص شكرهم وامتنانهم الجزيل لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة على تنظيم مثل هذه الدورات التعليمية والتدريبية التي ستنعكس إيجاباً على جودة حياتهم.

وأثنى سعادة الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان، على الدور الملموس الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية في تقديم العون للمحتاجين في كازاخستان والتي أتت بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومنها "عام الخير" و"عام زايد ".

في سياق متصل، أشرفت سفارة الدولة في جمهورية كازاخستان على المساعدات الإماراتية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية.

وكانت الهيئة وفرت أسرة لدار الأيتام "نور"، فيما وفرت مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية للأطفال الأيتام المنتسبين للدار كسوة الشتاء.

وعبرت إدارة الدار عن تقديرها للدرو الإنساني التي تقوم به الهيئة والمؤسسة في كازاخستان انطلاقا من الأسس التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه ".