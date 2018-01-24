حاكم الفجيرة وولي عهده يقدمان واجب العزاء في الشهيد عبد الله الدهماني

الشارقة 24 – وام:



قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن العريف أول عبد الله محمد أحمد الدهماني الذي استشهد أثناء أدائه الواجب الوطني ضمن قواتنا المسلحة المشاركة في "إعادة الأمل" للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة للوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية في اليمن.



وأعرب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحويلات في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد البطل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



كما قدم واجب العزاء الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين.