"الداخلية" تتيح تقديم طلبات تركيب نظام إنذار الحرائق عبر موقعها الإلكتروني

الشارقة 24:

انجزت وزارة الداخلية تحديثاً لقائمة خدماتها الذكية المقدمة لتتيح أمكانية تقديم طلبات تركيب نظام إنذار الحرائق في المنازل والفلل السكنية ليتم ربطها مع منظومة الدفاع المدني للإبلاغ الذاتي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتسمح طريقة التسجيل المبسطة باختيار الخدمة من موقع وزارة الداخلية (moi.gov.ae) ومن ثم يرسل الطلب إلى الجهات الموردة التي تقوم بالتواصل مع مقدم الطلب، لتتم العملية بسلسة من الخطوات المبسطة عبر منظومة الوزارة لخدماتها الذكية.

وكانت وزارة الداخلية شرعت بالإسراع في ربط المنازل والفلل السكنية بغرف العمليات بعد اعتماد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس "الثلاثاء" الحل التقني الذي قدمته اللجنة العليا بالتشاور مع عدد من المختصين التقنيين بالبدء الفوري بربط البيوت والمساكن والفلل السكنية بمنظومة غرف عمليات الدفاع المدني، وذلك عبر منظومة استشعار دخاني سريعة التركيب، تعمل بشكل ذاتي دون الحاجة إلى تمديدات مع توفير صفارة إنذار داخلية للإخلاء الفوري من القاطنين كمرحلة استجابة أولى.