سيف بن زايد يبحث التعاون مع وكيل وزارة الداخلية السعودي

الشارقة 24 – وام:

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم في مكتبه بالوزارة، الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداوود وكيل وزارة الداخلية السعودي.

وتم خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والشرطية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الضباط.