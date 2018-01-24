"الإمارات لحقوق الإنسان" تنظم ندوة حول مكافحة "التطرف" في جنيف

الشارقة 24 – وام:

عقدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، في مقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، على هامش جلسة الاستعراض الدوري الشامل المقررة لمناقشة تقرير دولة الإمارات الثالث في مجلس حقوق الإنسان، ندوة حول مكافحة التمييز والتطرف والكراهية، بمشاركة نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وناقشت الندوة مواضيع ذات العلاقة بظاهرة الكراهية والتطرف وسبل مكافحة التعصب والعنف في المنطقة العربية وعلى صعيد المجتمع الدولي واستعراض التجربة الإماراتية بهذا المجال.

وقال سعادة محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في كلمة الافتتاح، إن هذه الندوة ترمي إلى مناقشة موضوع الكراهية والعنصرية والتعصب باعتبارهما من أخطر وأكبر التحديات التي تواجه المنطقة العربية بوجه خاص والمجتمع الدولي بوجه عام.

من جانبه، قدم الدكتور مقصود كروز المدير التنفيذي لمركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف ظاهرة التعصب والكراهية في المنطقة العربية ورقة عمل حلل فيها أسباب ودوافع هذه الظاهرة التي ترجع في جذورها لتراكم ثقافة الأنا ورفض الآخر.

وأكد أن مواجهة الكراهية والتعصب تقتضي بناء خطاب ثقافي يقوم على زرع قيم التسامح وقبول الآخر وفهم معنى التعايش، مشدداً على أن الأسرة هي الحاضنة الأولى لزرع ثقافة التسامح والقبول والتعايش.

وقدم الدكتور سعيد بن عربية مدير البرامج للمنطقة العربية في اللجنة الدولية للحقوقيين بسويسرا ورقة بعنوان " دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز التسامح ومكافحة التعصب والكراهية"، ركز فيها على مفهوم ومعنى حرية الرأي والتعبير وضرورة عدم استغلال هذه الحرية في التحريض على التطرف والتعصب والكراهية، واستعرض السوابق القضائية الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ومتى تتجاوز هذه الحرية نطاق المشروعية وتصبح عملا غير قانوني.

وتحدث عن الأدوار التي يمكن للمجتمع المدني أن يمارسها في سبيل مكافحة الكراهية والتصدي لها مؤكدا ان الدور الرقابي للمجتمع المدني يعد أساسياً ومهماً.