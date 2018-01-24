سفير الدولة في لبنان يشارك في اجتماع مجموعة كبار المانحين لسوريا

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية في الاجتماع الثاني عشر لمجموعة كبار المانحين لسوريا الذي عقده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" في بيروت على مدار يومين بحضور السفير أحمد المريخي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وبيار بوعاصي وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ومعين المرعبي وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين إلى جانب وفود من عدة جهات عربية ودولية مانحة.

واستعرض السفير الشامسي خلال الاجتماع تقرير "استجابة دولة الإمارات للأزمة السورية" الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي يشير إلى ما تم تقديمه إلى النازحين السوريين خلال الفترة الممتدة من العام 2012 إلى ديسمبر 2017، مشيرا إلى أن الدولة قدمت مساعدات في لبنان والدول المستضيفة للنازحين "الأردن والعراق واليونان وتركيا ومصر" إلى جانب التقديمات داخل سوريا لإغاثة المتضررين من الحرب الجارية هناك.