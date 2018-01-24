مسؤولون دوليون يشيدون بجهود الإمارات في تمكين المرأة

الشارقة 24 – وام:

أكد مسؤولون دوليون مشاركون في مؤتمر حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف أن الإمارات تعد واحدة من أفضل الدول أداء من حيث تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين.

وأشاد مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى في مجال حقوق المرأة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال تمكين المرأة ودعمها بالسبل والوسائل كافة وحرصها على تحقيق التوازن بين الجنسين.

وفي حلقة نقاشية حول النهوض بعملية تمكين المرأة بمنطقة الخليج عقدت على هامش الاستعراض الدوري الثالث لتقرير الإمارات حول حقوق الإنسان في المؤتمر الذي يعقد حاليا في جنيف، ثمن الخبراء جهود دولة الإمارات لتعزيز عملية تمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين.

وأبدى الخبراء هذه الملاحظات خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت بعنوان "تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة" في مكتب الأمم المتحدة في جنيف ونظمها الاتحاد النسائي العام بدعم من مركز جنيف وذلك على هامش الاستعراض الدوري الثالث لتقرير الإمارات حول حقوق الإنسان في مؤتمر حقوق الإنسان، بحضور سعادة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، والريم عبد الله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.