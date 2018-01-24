لجنة بالوطني الاتحادي تعتمد تقرير توصيات المجلس بشأن سياسة "الاتحادية للموارد البشرية"

الشارقة 24 - وام:

اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي تقريرها بشأن توصيات المجلس لموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وخطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي واطلعت على نتائج مناقشتها لموضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن بناء الأسرة التي خرجت بها بعد لقاءاتها مع ممثلي الجهات المعنية بالموضوع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، الأربعاء، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من عزة سليمان مقرر اللجنة ومحمد أحمد اليماحي وعائشة راشد ليتيـم وعلياء سليمان الجاسم وسالم علي الشحي فيما حضرها من الأمانة العامة سعادة الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.