حامد بن زايد يفتتح شركة "دوكاب للألمنيوم"

الشارقة 24 - وام:

افتتح سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، الأربعاء، شركة دوكاب للألمنيوم رسمياً في منطقة خليفة الصناعية بأبوظبي، كمشروع مشترك بتكلفة قدرها 220 مليون درهم "60 مليون دولار" يجمع بين شركة "دوكاب" - أحد أبرز الشركات المصنعة للكابلات الكهربائية والأسلاك عالية الجودة في منطقة الشرق الأوسط - وشركة "صناعات" - إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في الدولة.

وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان أن الصناعة الوطنية وبدعم من القيادة الحكيمة أصبحت تشكل رافدا مهما وحيويا للاقتصاد الوطني، مشيرا سموه إلى أن التنويع الاقتصادي يعد عنصرا أساسيا للمحافظة على وتيرة مسيرة التنمية الشاملة ولضمان نمو قوي لها في المستقبل.

وبارك سموه هذه الخطوة في تنفيذ مشروع عملاق كشركة دوكاب للألمنيوم، متمنيا للشركة المزيد من التطور والازدهار والتميز ولفريق عملها التوفيق والنجاح والمساهمة في تعزيز وتطوير الصناعات المحلية ودفعها إلى الريادة والعالمية.

حضر حفل الافتتاح عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والشركاء والعملاء.