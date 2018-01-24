الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مستلزمات الشتاء على اللاجئين السوريين في لبنان

الشارقة 24 – وام:





وزعت ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية التابعة لسفارة الدولة في بيروت أكثر من 750 مدفأة مقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي على النازحين السوريين في لبنان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار "مشروع التدفئة 2018" الذي تنفذه الهيئة لمساعدة النازحين السوريين وتوفير المستلزمات الإغاثية في فصل الشتاء خاصة في ظل موجات الصقيع التي يمر بها لبنان.

وقد انطلقت الحملة في منطقة دير زنون - البقاع وخربة داوود - عكار حيث استفاد في اليوم الأول 550 عائلة بينما في اليوم الثاني تم توزيع 200 مدفأة في منطقتي راشيا وعرسال وذلك بالتعاون مع مؤسسة هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية لدار الفتوى في الجمهورية اللبنانية .

وجاءت هذه المساعدات خاصة في المناطق الحدودية التي تستقبل العدد الأكبر من النازحين السوريين بعد معاينة احتياجاتهم ومطالبهم الإنسانية الملحة.