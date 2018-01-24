"الداخلية" تطلق تطبيق "حمايتي" لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال

الشارقة 24 – وام:

أطلقت وزارة الداخلية تطبيق "حمايتي" المطور والأول من نوعه على مستوى العالم لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال اعتباراً من الثلاثاء، وذلك على هامش عرض تقرير الدولة الثالث الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف.

ويمنح التطبيق المستخدمين القدرة على فتح بلاغات الإساءة للأطفال بطريقه سهلة وتحافظ على سرية هوية المبلغ والضحايا، حيث يتم تحويل البلاغ للأجهزة الشرطية المختصة للتعامل معه بشكل فوري.

كما يوفر التطبيق لمستخدميه نبذة عن القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية الطفل ويمكن استخدام هذا التطبيق من كافة فئات المجتمع مثل أولياء الأمور والمدرسين والأطباء والأطفال أنفسهم.

وقال العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية بالإنابة إن إطلاق التطبيق يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الشرطية وضمن جهودها في الاستعانة بالتكنولوجيا الذكية وفي إطار رؤية الحكومة الاتحادية لعام 2021 في جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وأماناً.