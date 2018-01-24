"ستاديم" والهلال الأحمر يطلقان مبادرة لتعزيز العطاء في المجتمع

الشارقة 24:

بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، أطلق، الأربعاء، ستاديم المتجر الرائد الذي يجمع عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية للملابس الرياضية واليومية، مبادرة "ستاديم كير" خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، الأربعاء، في مقر المتجر بدبي مول.

وتأتي هذه المبادرة في إطار خطط ستاديم للمسؤولية الاجتماعية، وتهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، على التبرع بالملابس الرياضية مثل الأحذية والمستلزمات الرياضية في أي من متاجر ستاديم المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء أبوظبي ودبي.

وتستمر الحملة على مدار هذا العام في متاجر ستاديم ويمكن للداعمين لها تقديم تبرعاتهم في الصناديق المخصصة لحملة "ستاديم كير"، والمتاحة في متاجره المشاركة، وفي نهاية كل شهر يقدم ستاديم هذه التبرعات للهلال الأحمر الإماراتي حيث يتم توزيعها على المحتاجين، وبالإضافة إلى المساهمة في جمع هذه التبرعات سوف يدعم ستاديم عمل هذه المؤسسة الغير ربحية من خلال التبرع بالملابس والمستلزمات الرياضية الجديدة خلال كل ربع من العام الجاري.

وحول المبادرة، علَق مارك جرينر المدير العام لقسم الرياضة ونمط الحياة في مجموعة الفطيم: "نؤمن في ستاديم بأهمية دور المسؤولية الاجتماعية للشركات في دعم وتعزيز مجتمعنا، ويمكن للمساهمة الصغيرة من قبل عملائنا وأيضاً جميع أفراد المجتمع أن يكون لها تأثير كبير في مساعدة المحتاجين في المجتمع" وأضاف: "فريق العمل في قسم الرياضة ونمط الحياة لدينا وجميعنا متحمسون لهذه المبادرة، وينعكس ذلك في حرصنا على أن نكون أول المتبرعين في هذه الحملة، ونتطلع إلى المزيد من الدعم من عملائنا لهذه المبادرة الرائدة".