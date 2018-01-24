حاكم رأس الخيمة يستقبل السفير العماني لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد، الأربعاء، سعادة الدكتور خالد بن سعيد بن سالم الجرادي سفير سلطنة عمان لدى الدولة الذي حضر للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام منصبه.

ورحب صاحب السمو حاكم راس الخيمة بالسفير العماني، متمنياً له طيب الإقامة في بلده الثاني دولة الإمارات والتوفيق والسداد في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين، وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي وسعادة مبارك علي الشامسي المستشار في حكومة رأس الخيمة وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسعادة راشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.