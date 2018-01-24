سفير الدولة لدى أرمينيا يفتتح قاعة الإمارات للترجمة في جامعة يريفان الحكومية

الشارقة 24 – وام:

افتتح سعادة الدكتور جاسم محمد القاسمي سفير الدولة لدى أرمينيا قاعة الإمارات للترجمة في كلية الدراسات الشرقية بجامعة يريفان الحكومية.

حضر حفل الافتتاح كل من أليكساندر جريجوريان نائب رئيس جامعة يريفان الحكومية وعدد من مسؤولي وعمداء الكليات، وأحلام السلامي الدبلوماسية بالسفارة.

وأعرب مسؤولو وأعضاء هيئة التدريس عن امتنانهم وتقديرهم الكبير لمبادرة الإمارات بشأن إنشاء قاعة الترجمة والتي ستساهم وبشكل كبير في تطوير قسم الترجمة في كلية الدراسات الشرقية مشيرين إلى أن للإمارات مساهمات في قطاعي التعليم والصحة في أرمينيا.

وأوضح نائب مدير الجامعة أن الجامعة تدرس اللغة العربية منذ 50 عاماً وهي تعتبر همزة الوصل بين أرمينيا والدول العربية، معتبراً أن مساهمة الإمارات بإنشاء قاعة للترجمة سيكون لها تأثير إيجابي على العملية التعليمية في الجامعة، والذي يعزز باب الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا وتبادل العلاقات المشتركة بين البلدين.