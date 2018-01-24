شرطة أبوظبي تنظم الملتقى الثاني لضباط ارتباط السفارات وعائلاتهم

الشارقة 24 – وام:

في إطار تعزيز علاقات التعاون وتحقيق الشراكة النموذجية، نظمت شرطة أبوظبي الملتقى الثاني لضباط الارتباط في السفارات المعتمدة لدى الدولة بزيارة مهرجان الشيخ زايد التراثي بأبوظبي.

وأثنى اللواء عمير محمد المهيري مدير قطاع الأمن الجنائي، خلال لقائه بضباط ارتباط السفارات وعائلاتهم، بحضور مديري المديريات والإدارات في القطاع بالمهرجان على دورهم لتحقيق الأهداف المشتركة،

وسلّمهم شهادات الشكر تقديراً لجهودهم المبذولة لتعزيز روابط التعاون مع شرطة أبوظبي فيما أشاد ضباط الارتباط بأهداف الملتقى، في ترسيخ التواصل الفعّال بما يعزز مقومات الأمن والاستقرار.

وكان ضباط الارتباط وعائلاتهم قد اطلعوا على التراث الإماراتي، وتفاعلوا مع العروض الثقافية والفنون المتنوعة، والفعاليات المجتمعية المختلفة في المهرجان من موروث شعبي وتراثي.