"الأرشيف الوطني" يطلق مبادرة "المائة" احتفاءً بعام زايد

الشارقة 24 – وام:



أطلق "الأرشيف الوطني" مبادرة وطنية باسم "المائة" التي تستلهم نهج الشيخ زايد ورؤاه التي ستظلّ على مرّ العصور مصدراً مرجعياً في بناء الوطن ونهضته وذلك انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص عام 2018 "عام زايد".

وأعلن معالي حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس "إدارة الأرشيف الوطني" أن المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس اللجنة العليا لعام زايد، إيماناً من سموه بأهمية دور الأرشيف الوطني في الحفاظ على أرث مؤسس وباني نهضة الإمارات المغفور له بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وقال معاليه إن المبادرة تفتح صفحات مهمة من تاريخ زايد وقيمه أمام الأجيال، وتقدّم مآثر القائد الاستثنائي الذي لم يدّخر جهداً في سبيل بناء دولة مزدهرة ينعم شعبها بالرقيّ والرفاه.