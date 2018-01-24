أطباء الإمارات يطلقون أول مدينة إنسانية افتراضية

الشارقة 24 – وام:

أطلق أطباء الإمارات "مدينة زايد الإنسانية الافتراضية" أول مدينة إنسانية افتراضية في العالم في بادرة غير مسبوقة على مستوى العالم ستقدم حلولاً واقعية لمشاكل مجتمعية ستساهم بشكل فعال في جهود الإغاثة الإنسانية العالمية باستخدام مدينة افتراضية متحركة توفر بيئة مبتكرة وتقنيات متنقلة وفق أفضل المعايير العالمية.

ويأتي إطلاق مدينة زايد الإنسانية الافتراضية في إطار برنامج الإمارات للابتكار في المجالات الانسانية "ابتكار" وذلك بمبادرة من زايد العطاء والمؤسسة الوطنية للتدريب "تدريب" واستكمالاً للمبادرات الانسانية التي دشنت في السبعة عشر سنة الماضية والتي ساهمت بشكل فعال في التخفيف من معاناة ما يزيد عن 10 ملايين طفل ومسن من خلال أكبر سلسلة في العالم من العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية والمنتشرة في مختلف دول العالم.

ويأتي إطلاق مدينة زايد الإنسانية الافتراضية استجابة لمبادرة "شكراً محمد بن زايد" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتبني مبادرات وبرامج لرد الجميل تعبر عن شكرنا لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتزامناً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه بان يكون عام 2018 عام زايد.

وقال جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات إن المدينة الإنسانية الافتراضية المتحركة أطلقت في إطار برنامج الإمارات للابتكار في العمل الإنساني والذي دشن مسبقاً لخلق جيل من الشباب المبتكرين في مجالات العمل الإنساني في مختلف قطاعات الإغاثة الإنسانية من قطاع الصحة والتعليم والبيئة والثقافة والتي ستساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الملايين من البشر.