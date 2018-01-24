الرميثي يسلم مدير عام الجمارك عضوية "كلنا شرطة"

الشارقة 24 – وام:

سلم معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي عضوية مبادرة كلنا شرطة رقم 223إلى سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة للجمارك، بحضور سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي.

وأكد القائد العام لشرطة أبوظبي أن "كلنا شرطة" تعد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية وتواصل الشرطة مع المجتمع ليكون الداعم والمساند لرجال الشرطة من أجل الحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار، مشيراً إلى ما حققته المبادرة من نجاح في استقطاب الأفراد إلى عضويتها من مختلف شرائح المجتمع.

وقال إن المبادرة تشكل رديفاً لعمل الشرطة، وتعزيز جهودها في تقديم أفضل الخدمات بالاستعانة بالجمهور، مشيراً إلى أن أعضاء "كلنا شرطة" يتم تأهيلهم من خلال برامج مخصصة لهذه الغاية تركز على رفع الوعي والحس الأمني لديهم، وآليات التواصل والاتصال بالجهات الشرطية، من أجل تعزيز الوقاية من الجريمة.

وتأتي مبادرة كلنا شرطة ضمن نطاق جهود شرطة أبوظبي في المسؤولية المجتمعية وتعميم المبادرة للحصول على أفضل النتائج من خلال تحقيق أهدافها ومخرجاتها.