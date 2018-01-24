الإمارات: الاستفزازات القطرية لن تؤثر على حركة النقل العسكري التابع للدولة

الشارقة 24 – وام:

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضها وإدانتها الشديدة للممارسات القطرية التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي، من خلال استهدافها للطيران المدني والعسكري، في سابقة خطيرة وغير مسؤولة، ومستهترة بحياة الأطقم الجوية وكافة المواثيق والأعراف الدولية.

وقال العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي: إن الاستفزازات والعبث القطري لن يؤثر على حركة النقل العسكري التابع للدولة، حيث تم استحداث مسارات جوية جديدة للطائرات العسكرية تصل من خلالها إلى شتى الوجهات المعتادة، عبر أجواء المملكة العربية السعودية.

وأكد خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني أن قيادتنا الرشيدة وجهت بعدم التصعيد رداً على الاستفزازات القطرية، حفاظاً على حياة الأطقم الجوية العاملة على الطائرات سواء العسكرية أو المدنية، وحفاظاً على السلم الإقليمي، مشدداً على أن الإمارات ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الدولية لوقف الممارسات القطرية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن قيام المقاتلات القطرية باعتراض طائرتين مدنيتين تابعتين لطيران الإمارات والاتحاد للطيران بالإضافة إلى طائرتي شحن عسكريتين.

ورداً على المزاعم والافتراءات القطرية بخصوص انتهاك الطائرات العسكرية الإماراتية للأجواء القطرية أكد العميد ركن طيار هلال سعيد القبيسي رفض الإمارات التام لكافة المزاعم الواردة في مذكرات الاحتجاج التي رفعتها قطر للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مؤكداً أن المقاتلات القطرية اعترضت طائرات الشحن العسكري الإماراتي فوق مياه الخليج العربي، إضافة إلى اعتراض طائرتين مدنيتين تحلقان بمسارات معتمدة ومعروفة.

ولفت القبيسي إلى أن حكومة قطر لا تدرك خطورة تصرفاتها ونتائجها الوخيمة التي قد تقود إلى صدام مسلح، مستنكراً قيام قطر بافتعال الحوادث والتهويل وتحريف القوانين الدولية والحقائق.

وبخصوص حادثتي اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإمارتيتين المدنيتين أكد القبيسي أن قطر دأبت في الآونة الأخيرة على القيام بأعمال من شأنها تهديد سلامة الرحلات الجوية التابعة للناقلات الإمارتية المدنية والعسكرية، وتعريض حياة ركابها للخطر، وذلك من خلال التعرض لهذه الرحلات الجوية أثناء تحليقها في المسارات الجوية المعتادة والمتفق عليها دوليا وهو ما يتضح من خلال تفاصيل الحوادث.

واستعرض القبيسي أمام الحضور حقيقة التصعيد القطري المتمثل بتهديد الطيران المدني والعسكري وتفنيد ادعاءاتها باختراق طائرة عسكرية إماراتية لمجالها الجوي، حيث تم تقديم عرض تضمن إحداثيات وصوراً من الرادارات موثقاً الانتهاكات القطري وبطلان ادعاءاتها.

من جانبه قال أحمد الجلاف المدير العام المساعد لمركز الشيخ زايد للملاحة الجوية: إن التعرض لرحلات الطيران المدني سابقة خطيرة متهورة تهدد سلامة المسافرين، مشيراً إلى أن المقاتلات القطرية من طراز ميراج كانتا في وضع دفاعي مسلح، عندما قامتا باعتراض مسار طائرتين مدنيتين إماراتيتين في رحلتين اعتياديتين ومجدولتين ومعروفتي المسار ومستوفيتين للموافقات والتصاريح اللازمة، مما يؤكد أن التصرف لم يكن وليد الصدفة بل مخطط له.

وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني تقدمت بشكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني ضد الانتهاكات القطرية بحق الطيران المدني وجار التحقيق فيها باعتبارها الجهة المسؤولة للنظر في مثل هذه الحوادث.