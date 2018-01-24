رئيس كوسوفو يستقبل الجروان ويؤكد دعمه للمجلس "العالمي للتسامح"

الشارقة 24 – وام:

استقبل هاشم ثاتشي رئيس جمهورية كوسوفو، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والوفد المرافق له في العاصمة بيرشتينا، مؤكداً دعمه للمجلس وأهدافه السامية في نشر التسامح والسلام حول العالم.

وقدّم الجروان شرحاً حول دور المجلس في نشر ثقافة التسامح والسلام حيث نوه الرئيس تاتشي بهذا الدور في تدعيم السلام ونشر التسامح.

كما التقى الجروان ..رئيس البرلمان الكوسوفي قدري فاسيلي، بحضور نائب رئيس الوزراء الكوسوفي وزير الخارجية بهجت باكولي حيث اطلعهم على أهداف المجلس وأنشطته .