سلطان بن زايد يتوج الفائزين بمزاينة اليوم الثالث من المهرجان التراثي 2018

الشارقة 24 – وام:

شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات اليوم في ميدان سباقات الهجن بسويحان، فعاليات ومنافسات اليوم الثالث من مهرجان سموه التراثي 2018، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات ومركز سلطان بن زايد ويستمر حتى الثالث من فبراير المقبل بمشاركة محلية وخليجية واسعة.

وتوَّج سموه، بحضور الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان في المنصة الرئيسة بساحة المزاينة الفائزين بأشواط مزاينة الإبل الأصايل، كما استقبل سموه في قصر ناهل عدداً من الممثلين والفنانين ضيوف المهرجان.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث، انطلاق مسابقة جمال الإبل الأصايل "المزاينة" لفئة "عُزَّف" ضمن ثلاثة أشواط هي: الذهبي المفتوح، الجماعة الذهبي، والتلاد فيما تتواصل منافسات الشوط الأول لمنافسات مسابقة المحالب الحلاب لفئتي المحليات الأصايل، والخواوير المحليات، كما تتواصل فعاليات السوق الشعبية بنشاطاتها التراثية والفنية.

واستقبل سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، في قصر سموه بناهل عدداً من الفنانين والممثلين الإماراتيين ضيوف المهرجان وتبادل سموه مع ضيوفه الحديث عن دور الفن والدراما التلفزيونية والمسرح في خدمة المجتمع والتعريف بقيمه وتراثه.

وقال سموه، إن على وسائل الإعلام الاهتمام بالفنان والممثل الإماراتي، كما إن على محطات التلفزة تقديم برامج محلية هادفة تخدم الوطن والمواطن، وأن تكون مواكبة لحاجات المواطن وثقافته وتناسب احتياجاته وتكون ذات معنى وهدف ورسالة.

كما شدد سموه على ضرورة إفساح المجال للفنانين والممثلين ودعمهم وتقديم التسهلات إليهم وتوفير التدريب والتأهيل لكي يتمكنوا من إبراز مهاراتهم وما لديهم من أفكار صحيحة هادفة مفيدة، ودعا سموه أيضا إلى تقدير الفنان والممثل ماديا ومعنويا وقال إن على المحطات التلفزيونية والمؤسسات الأخرى وضع خطط استراتيجية طويلة المدى والبناء عليها لعمل مؤسسي مستقبلي لا أن تكون مرتبطة بأشخاص تذهب بذهابهم.

وأكد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في حديثة مع ضيوفه الممثلين والفنانين الدكتور جمال غلوم وهيفاء حسين وأريام وسلطان النيادي ونورة سيف وعلي التميمي ورزيقة الطارش وهاني الغص وحمد الكبيسي وعبد الله بوتعيب والممثلة المصرية نغم، أكد على أهمية التخصص والنص الجيد، منوهاً أن الكتاب أساس الثقافة والمعرفة وأن على الفنان والممثل أن يكون مثقفا مؤهلاً كي يقدم ما يخدم الوطن ويفيده.