سفير الدولة لدى مصر يلتقي محافظ أسوان

الشارقة 24 – وام:

التقى سعادة المهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان بمقر ديوان المحافظة.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في ختام زيارة ناجحة لسفير الدولة للمحافظة، استعراض سبل تطوير العلاقات بين الامارات ومصر، إضافة إلى اطلاع المحافظ سعادة السفير على الرؤية الاستراتيجية المستقبلية للاستثمار بمحافظة أسوان والفرص الاستثمارية الواعدة.

كما أعرب محافظ أسوان عن امتنان مصر لمواقف دولة الإمارات المؤيدة والمساندة لتطلعات الشعب المصري في مواجهة شتى التحديات خاصة الاقتصادية من خلال مساهماتها البارزة في ضخ الاستثمارات في شريان الاقتصاد المصري في كافة المحافظات المصرية، مؤكداً أن مواقف الإمارات تجاه مصر نابعة من قناعة صادقة وراسخة لدى أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" والذي يسير على دربه كل أبناء الإمارات.

من جانبه، أشاد سفير الدولة بالخصوصية التي تميز العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وتطورها على كافة الاصعدة بفضل القيادة الرشيدة للبلدين.

وفي نهاية اللقاء، تبادل سعادة السفير ومحافظ اسوان دروع السفارة والمحافظة تعبيراً عن روح الاخوة والعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.