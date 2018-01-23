ندوة لـ "فيدرالية حقوق الإنسان" بجنيف تشيد بإنجازات الإمارات

الشارقة 24 – وام:

خلال ندوة نظمتها الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، حول النهوض بعملية تمكين المرأة في منطقة الخليج العربي، أشادت مجموعة من الخبراء رفيعي المستوى في مجال حقوق المرأة بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز عملية تمكين المرأة والنهوض بالمساواة بين الجنسين، ونوهت بحجم الإنجازات في مجال حقوق الانسان في الإمارات ودعمها للاعتدال عبر خطاب ديني وسطي وللاستقرار والتنمية فى العديد من الدول.

وجاءت الندوة على هامش أعمال آلية المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت عنوان دولة الامارات العربية المتحدة.. حقوق الإنسان بين الإنجازات والتحديات".

وتطرقت الندوة للإنجازات في العديد من المجالات، مثل القضاء والأسرة وحرية المرأة ومشاركاتها في النهضة الاقتصادية والعلمية وفي العمل السياسي ودعم الشباب و حرية الرأي و الابتكار وغيرها.

ونوهت فاتيماتا ندوي رئيسة معهد الدراسات سنجيسيا والمستشارة في استراتيجية التنمية، بما حققته المرأة في الإمارات وبالخطوات العملاقة التي خطتها الامارات في هدا المجال وضربت أمثلة حية عن مشاركة المرأة في النهضة الاقتصادية والسياسية، كما نبهت إلى أن حقوق الإنسان مبدأ عالمي لكن يجب مراعات الخصوصيات المحلية لكل دولة.

من ناحيته تطرق جون ماري كولان المستشار والمختص في قضايا الدفاع والأمن إلى الدور البالغ الأهمية للإمارات في استقرار المنطقة.