تواصل فعاليات "الاتحاد الحديدي 6" بين الإمارات وأميركا

الشارقة 24 – وام:

تستمر فعاليات التمرين العسكري المشترك "الاتحاد الحديدي 6" بين القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الإماراتية والجيش الأميركي المقام على أرض الدولة بأداء متميز من كلا الجانبين في تنفيذ كافة متطلبات ومراحل التمرين الذي يهدف إلى تأكيد العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين وإلى تعزيز الروابط العسكرية الثنائية، ورفع الجاهزية وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية لتحقيق التكامل والتفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

وعكس التمرين مستويات رفيعة للتنسيق والتكامل في الأداء والأدوار المختلفة للتشكيلات العسكرية المشاركة فيه، مما يدل على المستوى المتميز والجاهزية العسكرية التي ظهر بها المشاركون في التمرين.

تضمن التمرين، سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة الأميركية، في سبيل توحيد العمليات المشتركة وأسلوب التدريب المواكب لمتطلبات العصر.

ودأبت قواتنا المسلحة على تنفيذ مثل هذه التمارين المشتركة بهدف صقل القدرات والإمكانات القتالية انطلاقاً من الحرص الدائم للقيادة العامة للقوات المسلحة على رفع مستوى الأداء والكفاءة، والعمل بروح الفريق الواحد وفق استراتيجية واضحة المعالم بهدف الارتقاء بالمستوى العام والجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة للتعامل مع المعدات والأسلحة الحديثة على مسارح العمليات كافة، وتنفيذ مهام غير تقليدية تتواكب مع النظم الحديثة.

يذكر أن تمرين "الاتحاد الحديدي 6" انطلق على أرض الدولة في بداية الشهر الجاري، متضمناً تنفيذ عدد من المهام والواجبات بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ وإدارة العمليات المشتركة بين مختلف وحدات القوات البرية في البلدين، وتحقيقا للهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات التي يشهدها العالم.