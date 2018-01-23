عبد الله بن زايد يثمن جهود شيخ الأزهر لنصرة قضايا الأمة

الشارقة 24 – وام:

أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع فضيلة الأمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين.

وتناول الاتصال الإعلان الصادر عن مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس الذي عقده الأزهر الشريف في القاهرة بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين خلال الفترة 17 - 18 يناير الجاري تحت عنوان "قضية القدس وهويتها العربية والمسؤولية الدولية ".

وأعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، عن تقديره للجهود التي يقودها شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين لنصرة قضايا الأمة، وخاصة قضية القدس والمسجد الأقصى ونشر ثقافة التعايش ومواجهة التطرف والعنصرية والإرهاب، مشيداً بدور الأزهر الشريف الريادي والمعبر عن الشعوب العربية والإسلامية على مدار تاريخه العريق.