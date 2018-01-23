حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة أبناء سعيد الصريدي

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، عصر اليوم يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي واجب العزاء في وفاة المغفور لهم بإذن الله أبناء المواطن سعيد الصريدي الذين وافتهم المنية فجر أمس الإثنين، بحادث اختناق نتيجة حريق شب في منزلهم بمنطقة ضدنا في إمارة الفجيرة.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الأطفال المتوفين وعموم آل الصريدي وأبناء الفجيرة الكرام، داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة، أن الحادث المأسوف عليه الذي أصاب عائلة الصريدي هو فاجعة أصابت الوطن بأكمله، وخسارة الأطفال السبعة هي خسارة لكل عائلة في الفجيرة وفي الإمارات بأسرها.

حضر واجب العزاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين وحشد من مواطني الفجيرة والمقيمين فيها.