إيرلندا تعفي مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول المسبقة

الشارقة 24 – وام:

أوضح سعادة أحمد سعيد الهام الظاهري، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسلمت مذكرة رسمية من الحكومة الإيرلندية تفيد بإلغاء التأشيرة المسبقة لدخول إيرلندا لمواطني الدولة من حملة الجوازات المذكورة مع إمكانية بقائهم في الأراضي الإيرلندية لمدة 90 يوماً، مشيراً إلى أن القرار يسري اعتباراً من 1 فبراير المقبل.

وأكد سعادته، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيرلندا وما تشهده إيرلندا من اقبال مواطني الدولة على اختيارها كوجهة للدراسة والسياحة والاستثمار والتجارة وغيرها لهو العامل الأساسي للقرار الذي اتخذته حكومة إيرلندا بفتح حدودها لمواطني دولة الإمارات للدخول دون تأشيرة مسبقة، كما أن الشراكات الاقتصادية بين البلدين في السنوات الماضية حتمت على كلا البلدين المضي قدما من أجل توفير كافة التسهيلات لمواطنيها من أجل تحقيق كل ما من شأنه دفع عجلة التقدم والازدهار للعلاقات الثنائية والارتقاء بها على المستوى العالمي أيضاً.

وقال سعادته، إن إيرلندا أعفت مواطني الدولة حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة في منتصف العام 2015 من تأشيرة الدخول لأراضيها مما كان له الأثر الإيجابي على العلاقات الثنائية وهاهي اليوم تستكمل هذا التقدم الإيجابي بإعفاء مواطنينا حملة جواز السفر العادي، وإن هذا ليعكس العمق الذي وصلت إليه الروابط الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشاد سعادة الظاهري بالجهود الدبلوماسية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول العالم وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الخطط الاستراتيجية التي تتبانها من أجل تحقيق شراكات استراتيجية متطورة مع تلك الدول قد عزز من مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.

وحث دول العالم للانفتاح عليها وفتح أبوابها لمواطني الدولة بكل ترحاب، كما دعا سعادته المواطنين ليكونوا خير سفراء لوطنهم أينما كانوا.