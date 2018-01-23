عمار النعيمي يشارك في "احتفالات بلدية عجمان"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دائرة البلدية والتخطيط تعد منارة شامخة قدمت الكثير ولا زالت تقدم الأفضل لرفعة الإمارة كما وسعت على مدار 50 عاما من عملها على إحداث النهضة الشاملة في المدينة وأسهمت بشكل كبير في تحقيق التميز في كافة مجالات الحياة.

وقال سموه إن الدائرة ومنذ تأسيسها عام 1968 بقرار من المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن حميد النعيمي استطاعت أن تسطر صفحات مشرقة في العمل البلدي البناء وشكلت سجلا ناصعا بالإنجاز وواكبت بشكل دائم متطلبات السكان ووقفت على احتياجاتهم وجعلت سعادتهم محور عملها وهدفها الدائم كما لم تتوان عن مواكبة كل جديد وتفعيل التقنيات الحديثة التي ترتقي بعملها وتدفع عجلة الازدهار فيها والتي تنعكس على الإمارة بشكل أوسع.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في الاحتفالات التي أقامتها الدائرة بمناسبة اليوبيل الذهبي والذي يسطر 50 عاما على تأسيس الدائرة، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وسعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والعديد من المسؤولين والموظفين والموظفات.