محمد بن راشد يستقبل البطريرك يوحنا العاشر

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في قصر سموه في زعبيل، الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس والوفد المرافق الذي قدم إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أسمى آيات الشكر والتقدير على التسهيلات التي تمنحها دولة الإمارات قيادة وحكومة إلى الطوائف المسيحية وأتباعها من المنخرطين في مجتمع الإمارات الذين يعيشون بسلام وأمان وراحة نفسية ويتمتعون بكامل الحرية في ممارسة شعائرهم الدينية كغيرهم من أتباع الديانات الأخرى دون تمييز.

وأشاد البطريرك بالإنجازات الحضارية والعمرانية والثقافية والإنسانية التي تحققت لشعب الإمارات حرصا من قيادتها الكريمة على تأمين مقومات الحياة الآمنة والكريمة لشعبها وإسعاد مواطنيها ومجتمعها عموما.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دولتنا ترحب بكل من يبحث عن الأمن والاستقرار والسعادة سواء للعيش أو الاستثمار أو العمل فالجميع سواسية تحت عباءة القانون ولا فرق عندنا بين جنسية وأخرى أو ثقافة وثقافة أخرى.