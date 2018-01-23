كبار ضباط الدفاع المدني يقدمون واجب العزاء لأسرة الصريدي

الشارقة 24 – وام:

قدم اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والمدراء العاملون لإدارات الدفاع المدني بالدولة واجب العزاء لذوي أسرة الصريدي التي توفي سبعة من أفرادها في حادث اختناق بالفجيرة، نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الحريق الذي شب في منزلهم صباح أمس الإثنين.

وأعرب اللواء جاسم المرزوقي والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمجلس العزاء في منطقة رول ضدنا بدبا الفجيرة، عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الأطفال في مصابهم الأليم داعين الله العلي القدير أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.