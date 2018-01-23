أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم

كبار ضباط الدفاع المدني يقدمون واجب العزاء لأسرة الصريدي

  • الثلاثاء 23, يناير 2018 في 7:38 م
  • اللواء جاسم محمد المرزوقي خلال أدائه واجب العزاء
    اللواء جاسم محمد المرزوقي خلال أدائه واجب العزاء
أدى اللواء جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية والمدراء العاملون لإدارات الدفاع المدني بالدولة، واجب العزاء لذوي أسرة الصريدي التي توفي سبعة من أفرادها في حادث اختناق نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن حريق شب في منزلهم بالفجيرة صباح أمس الإثنين.
الشارقة 24 – وام:
 
قدم اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، والمدراء العاملون لإدارات الدفاع المدني بالدولة واجب العزاء لذوي أسرة الصريدي التي توفي سبعة من أفرادها في حادث اختناق بالفجيرة، نتيجة استنشاق الدخان الكثيف والأبخرة الناتجة عن الحريق الذي شب في منزلهم صباح أمس الإثنين.
 
وأعرب اللواء جاسم المرزوقي والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمجلس العزاء في منطقة رول ضدنا بدبا الفجيرة، عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الأطفال في مصابهم الأليم داعين الله العلي القدير أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.