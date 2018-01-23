محمد بن راشد يتفقد سير العمل في "برج خور دبي"

الشارقة 24 – وام:

تفقّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سير العمل في مشروع "برج خور دبي" الذي يجري تطويره في قلب مشروع "خور دبي" الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى موقع البرج سعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" وسعادة عبد الله الحباي رئيس مجلس إدارة "دبي القابضة" والعديد من كبار المسؤولين.

وتعرّف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المستجدات التنفيذية للمشروع الذي سيقدم مع اكتماله معلماً معمارياً وحضارياً عالمياً بما في ذلك الإنجاز الجديد الذي حققته شركة إعمار اليوم في تطوير البرج متمثلاً في الوصول إلى أعلى نقطة في صب الأساسات الخرسانية التي بدأ العمل فيها سبتمبر الماضي بينما تم الانتهاء فعلياً من أكثر من 50 % من أعمال الخرسانة المقرر استكمالها منتصف العام الحالي.